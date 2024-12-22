بن شوية مدربا جديدا لشبيبة جيجل

أعلنت إدارة شبيبة جيجل، رسميا عن اتفاقها مع المدرب محمد بن شوية، الذي سيخلف الهادي خزار، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وكشفت إدارة “النمرة” بأن المدرب السابق لأولمبي الشلف، وعدة أندية محلية، سيباشر مهامه مع الفريق هذا الأسبوع.

كما أوضحت في بيان عبر حسابها الرسمي، اليوم الأحد، بأن تقديم المدرب الجديد، بن شوية، رفقة أعضاء طاقمه الفني، سيتم لاحقا.

وسيكون بذلك، بن شوية، ثالث مدرب يقود العارضة الفنية لشبيبة جيجل، هذا الموسم، بعد كل من رحماني بوزيان، والهادي خزار.

وتواجه شبيبة جيجل، شبح السقوط إلى القسم الأدنى. قبل جولة عن اختتام مرحلة ذهاب بطولة الهواة مجموعة “وسط-شرق”، حيث حصد الفريق 14 نقطة من أصل 42 ممكنة. وعلى بعد 5 نقاط من صاحب المركز الأخير الاتحاد السوفي.