بن شيخة:”رغم خسارة اليوم لاتزال مبارتين لحسم التأهل”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث مدرب إتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، عن خسارة فريقه، ضد مارومو غلانتس الجنوب إفريقي، برسم الجولة الرابعة لدور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.
وصرح بن شيخة عقب نهاية المباراة:”تفاجئت من المستوى المقدم طيلة أطوار اللقاء، فهذه المباراة أسوء مباراة منذ أن توليت زمام أمور العارضة الفنية للفريق”.
وأوضح بن شيخة:”رغم الخسارة في هذه المباراة، فحظوظ تأهلنا للدور المقبل لاتزال قائمة، تتبقى لنا مبارتين لحسم التأهل”.
وأضاف المدرب بن شيخة:”جئنا لجنوب إفريقيا لتحصيل نتيجة إيجابية، وصحيح أننا كنا سيئين لكن هناك ظروف أثرت علينا كأرضية الملعب والحرارة الشديدة”.
وتابع المتحدث:”لا أستطيع الحكم على مستوى اللاعبين، محيوص لم يقدم ماعليه بسبب عدم وصول الكرات إليه”.
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