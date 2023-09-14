بن شيخة:”ليس لدينا شيء نخسره وسنفرض طريقة لعبنا أمام الأهلي”

عبر مدرب إتحاد العاصمة. عبد الحق بن شيخة. عن جاهزية فريقه لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام منافسه الأهلي المصري، غدا الجمعة بملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

وصرح بن شيخة، اليوم الخميس، على هامش الندوة الصُحفية التي تسبق المواجهة:”فريقنا حاضر لتقديم مباراة في أحسن الظروف، وسنواجه فريقا كبيرا الأهلي المصري الذي نحترمه ولكن لا نهابه”.

كما أضاف بن شيخة: “ليس لدينا شيء نخسره، سنلعب وسنحاول فرض طريقة لعبنا في هذه المباراة الاستعراضية، المنافس الأهلي مرشح على الورق، لكن المباراة تُلعب في 90 دقيقة وكل شيء وارد”.

وتابع المتحدث: “لا نعاني من أي ضغط وجاهزون لتقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الجزائرية، ونؤمن بامكانياتنا رغم صعوبة المهمة”.

وختم المدرب عبد الحق بن شيخة:”سُعداء بالتواجد في السعودية وإن شاء الله ستكون مواجهة في القمة ونتوج بلقب قاري جديد”.