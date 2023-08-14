بن شيخة: “أنهينا العمل البدني دون إصابات وهذا هو الأهم”

عبر مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، عن رضاه التام على التربص التحضيري الذي قام به فريقه بالعاصمة، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وأنهى الاتحاد اليوم الاثنين، تربصه الأول في انتظار الثاني المقرر بعد أيام بمدينة طبرقة التونسية، وقال بن شيخة، عن المرحلة الأولى من التحضيرات: “أنهينا العمل البدني، عملنا بشكل جيد ومثلما هو مسطر.. الحمدلله لا توجد الإصابات”.

وفي المقابل، أكد بن شيخة، بأن الأسبوع الأول من التحضيرات خصص للجانب التكتيكي، وكان فرصة من أجل السماح للعناصر الجديد، لاكتشاف طريقة الاتحاد ونمط العيش داخل وخارج الميدان.

كما أبرز مدرب الاتحاد، بأن فريقه يقوم بالتحضيرات اللازمة، لاسيما مع الجدد، الذين لا يمتلكون معطيات بخصوص العمل داخل الفريق.