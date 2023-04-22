بن شيخة: “الجيش الملكي يملك أفضل تشكيلة منذ 10 سنوات”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، معرفته الجيدة لمنافسهم المقبل في ربع نهائي كأس الكاف، نادي الجيس المغربي.

وصرح بن شيخة، خلال ندوته الصحفية التي تسبق هذه المباراة: “خضت تجربة لعشرة سنوات في المغرب، وأعرف جيدا الكرة المغربية”.

كما أضاف: “الجيش المغربي فريق غني عن التعريف، وخلال العشر سنوات الأخيرة أضن أن تشكيلتهم الحالية هي الأفضل، بدليل تواجدهم في ريادة البطولة المحلية”.

وأردف مدرب اتحاد العاصمة: “كنت اتمنى ملاقات الجيش المغربي في النهائي ليكون عرس عربي كبير”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “الفارق في هذه المواجهة، سيصنعه لاعبينا، من خلال انضباطهم التكتيكي وكل الأمور الرياضية التي تسمح لنا بالفوز في هذا اللقاء”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يواجه غذا الأحد، ضيفه الجيش المغربي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف، بملعب “5 جويلية”.