بن شيخة: “المرحوم خالف إنسان محترم وقدم الكثير للجزائر”

أشاد مدرب شبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، بخصال فقيد الكرة الجزائرية، محي الدين خالف، واصفا إياه بـ “الزعيم”.

وقال بن شيخة، في تصريحات من مقبرة العالية، اليوم الأربعاء، إثر تشييع جثمان محي الدين خالف، إلى مثواه الأخير: “خالف زعيم.. هو أخ بالنسبة لنا”.

كما أضاف مدرب الشبيبة: “لم يكن لي شرف العمل معه كلاعب، ولكننا عملنا معا خارج الجزائر، في الجزيرة (بي إن سبورت حاليا)، إنه انسان محترم، يحب الجزائر وأعطاها الكثير”.