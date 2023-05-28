بن شيخة: “قدمنا مباراة قوية وضيعنا فوزا كبيرا”

ثمن مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، الفوز الذي عاد به فريقه اليوم الأحد، من ملعب دار السلام التنزانية، أمام مضيفه يونغ أفريكانز، ضمن ذهاب نهائي كأس الكاف.

وفي ندوة صحفية عقدها عقب الفوز بثنائية لهدف، بأقدام كل من محيوص ومريلي، قال بن شيخة: “قدمنا شوطا أولا مرجعيا.. أما الشوط الثاني، فقد حاولنا خلاله الحفاظ على تقدمنا”.

كما أضاف بن شيخة: “الأمر كان صعبا للغاية، ووجدنا صعوبات كبيرة في أرضية الميدان، التي تأثرت بسبب الأمطار الغزيرة”.

وفي الأخير، أشاد مدرب الاتحاد بعزيمة أشباله، رغم اعترافه بتضييع فرص ساذجة أمام المرمى، وختم: “اللاعبون قدموا مباراة كبيرة.. وكنا قادرين على تسجيل أهداف أخرى لولا سوء التركيز”.