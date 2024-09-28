بن شيخة: “لا يمكن أن نلعب مثلما يحب الجمهور”

أكد مدرب شبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، بأن فريقه لا يمكنه بأي حال من الأحوال، اللعب مثلما يحب جمهوره، وذلك في تعليقه على أداء الشبيبة أمام أولمبيك أقبو.

وحقق “الكناري” أمس الجمعة، فوزا صعبا بنتيجة 2-1، أمام الضيف أقبو. في الجولة الـ 2 من البطولة، وفي أول مباراة للفريق بملعبه الجديد، حسين آيت أحمد.

وفي الندوة الصحفية التي نشطها بعد اللقاء، قال بن شيخة: “لم نرد أن نلعب مثلما يحب الأنصار، ولكن أردنا اللعب مثلما نتدرب”.

وواصل بن شيخة: “الجمهور يحب أن تدخل اللقاء وتلعب إلى الأمام من أجل التسجيل. ويحب الجمهور أن تهاجم وتضغط على المنافس”.

مضيفا :”لكن لعبنا على أساس أنه اللقاء الأول، الذي يعتبر تاريخيا في ملعبنا. وأمام أقبو وهو داربي.. صراحة الأولمبيك فريق جيد وشكل لنا صعوبات كبيرة. ستكون له كلمة إذا واصل اللعب هكذا، وليس أمام الشبيبة فقط”.