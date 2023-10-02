بن شيخة: “لا يمكن لأحد أن يضغط علي لاختيار التشكيلة الأساسية”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، بأنه لا يوجد أي شخص يضغط عليه من أجل اختيار التشكيلة الأساسية في اللقاءات الرسمية.

وقال بن شيخة، في هذا الصدد: “استقدمنا 12 لاعبا جديدا وهذا ليس سهلا. ولكننا أردنا فقط تقوية كرسي الاحتياط، لضمان المنافسة”.

مضيفا: “كانت هذه فكرتني، حتى نجد بديلا لكل من يتكاسل أو يمرض. وعلى الجدد أن يبرهنوا بأنهم أفضل من اللاعبين الذين نملكهم من أجل أجل يشاركوا معنا”.

وواصل بن شيخة، قائلا: “لا يوجد صهري أو ابن حيي.. الاتحاد فوق الجميع، ولا يوجد من يؤثر علي من أشرك”.

وختم في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الأحد، عقب التأهل إلى مجموعات كأس الكاف: “اليوم الذي لن أكون فيه قادرا على اختيار 11 لاعبا، ستأوقف عن التدريب، والحمد لله اللاعبين يحترمونني وأنا أشرك من أشاء بتوفيق من الله.