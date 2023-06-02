بن شيخة: “لم نضيّع الوقت ودخلنا في أجواء لقاء يونغ أفريكانز”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، بأن لاعبيه جاهزون، لمباراة إياب نهائي كأس “الكاف” المرتقب غدا السبت، بداية من الساعة الـ 20:00، بملعب 5 جويلية، أمام يونغ أفريكانز التنزاني.

وقال بن شيخة، في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة: “دخلنا في صلب الموضوع ولم نضيع الكثير من الوقت خارجا”.

كما أبدى ذات المتحدث تحفظا كبيرا. في ظل الترشيحات التي تصبّ في كفّة فريقه. وختم حول هذا النقطة: “الجميع جاهز من أجل تأدية الواجب، ولكن هناك بعض الأشخاص متحفظون وهذا من حقهم”.