بن شيخة يتقدم بهذا الطلب.. لإبعاد الضغط عن لاعبيه

وجه مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، رسالة مشفرة إلى عائلات وأصدقاء اللاعبين، يهدف من خلالها إلى إبعاد أشباله، عن الضغط السلبي، قبل إياب نهائي كأس الكاف.

وفي تصريحات له بعد عودة وفد الاتحاد إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، قال بن شيخة: “لم يحدث شيء.. صحيح أننا قطعنا خطوة نحو التتويج ولكن لم يبق شيء وأعرف هذا الأمر وأعرف الضغط”.

قبل أن يضيف بن شيخة: “علينا التحضير جيدا لتقديم مباراة تليق بسمعتنا.. اليوم نفرح وغدا سأغلق عليهم (يقصد اللاعبين).

كما واصل مدرب الاتحاد: “أطلب من أصدقائنا وعائلات اللاعبين وأصدقاءهم، أن يقطعوا تواصلهم مع أشباله من أجل العمل بجد وفي أفضل الظروف”

واستدرك بن شيخة: “البعض احتفل قبل لقاء العودة، أما أنا لا أريد ذلك، وهذا ما قلته للاعبين”.

وختم: “سنعمل ونحضر من أجل إسعاد شعبنا وحتى لا يذهب التعب في مهب الريح”.