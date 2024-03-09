بن شيخة: “لياسما في القلب ولما لا أعود يوما”

فتح التقني عبد الحق بن شيخة، أبواب العودة إلى ناديه السابق اتحاد العاصمة، الذي قاده للتتويج بلقبي كأس الكاف والسوبر الإفريقي.

وكان بن شيخة، قد قرر الاستقالة من تدريب اتحاد العاصمة، شهر أكتوبر الفارط، بعد جوليتن فقط عن انطلاق الموسم الجديد.

وبالرغم من تأكيده بأنه مدرب في نهاية مشواره، إلا أنه لم ينف إمكانية عودته من جديد لقيادة الاتحاد، وقال: “لياسما في القلب، هو فريقنا وعزيز علينا.. هناك مدرب يذهب وآخر يأتي”.

وواصل بن شيخة في تصريحات خص بها “النهار” اليوم السبت: “ذهبت أنا وجاء مدرب آخر.. ويمكن أن أعود أو أذهب إلى مكان آخر”.