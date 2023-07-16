بن شيخة: “مع احتراماتي لشباب قسنطينة.. لكننا ضيعنا وصافة في المتناول”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، بأن فريقه ضيّع فرصة إنهاء الموسم الكروي 2022-2023، في الوصافة التي كانت في المتناول.

وكان الاتحاد، ضمن مقدمة الترتيب، قبل أن تتراجع مستوياته في آخر 6 جولات، بـ 5 هزائم وتعادل، ما جعله ينهي الموسم، في المركز الـ 12 برصيد 40 نقطة، وعلى بعد 10 نقاط من الوصيف شباب قسنطينة.

وقال بن شيخة، عن حصيلته مع الفريق: “كنا ننتظر مركز أفضل.. قبل 5 أو 6 جولات عن نهاية الموسم كانت الوصافة في المتناول، ولو أن شباب قسنطينة، تواجد في المركز الثاني منذ انطلاق الموسم”.

كما رفض مدرب الاتحاد تبرير تضييع مشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية بالبرمجة والتأجيل، وختم: “سأكتفي بالحدث عن نفسي وما حدث معي ومع اللاعبين.. لن أتهم الرابطة ولا الفاف، وإلا فلن أكون قادرا على تقييم موسمنا”.

وختم: “سأحكي عن نفسي وعن لاعبي والظروف.. ضيعنا الوصافة مع احتراماتنا لجماعة السياسي”.