بن شيخة ممنوع من التدريب في المغرب ويتجه نحو تونس

يتجه المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، للإشراف على النادي الإفريقي التونسي، بعد فسخ عقده مؤخرا مع المغرب التيطواني.

وتم تداول إسم بن شيخة، ضمن قائمة المدربين المرشحين لخلافة المدرب ماركو سيمون، على رأس العارضة الفنية للنادي الإفريقي التونسي.

وجاء ترشيح بن شيخة بالنظر لخبرته في البطولة التونسية، بالإضافة لنيله لقب البطولة رفقة النادي الإفريقي موسم 2008.

ولن يكون بإمكان المدرب الجزائري التدريب هذا الموسم في المغرب بفعل القانون الجديد الذي فرضته الجامعة المغربية.

والذي يمنع على المدربين الذين انفصلوا عن أنديتهم التعاقد مع نادٍ جديد، وذلك بغية فسح المجال لمدربين آخرين.