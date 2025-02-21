بن شيخة يقود مودرن لتعادل مثير أمام فالكو في الدوري المصري

قاد المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة فريقه الجديد مودرن سبورت، للعودة بنقطة ثمينة من ملعب مستضيفه نادي فالكو. في مباراة جرت اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وترك بن شيخة لمسته عندما لعب بطريقة دفاعية، لتفادي أي مفاجأة في ثاني مباراة له على رأس العارضة الفنية للفريق المصري الذي يبحث عن ضمان البقاء في دوري النخبة.

وانتهت المباراة بالتعادل من دون أهداف، قبل التحدي القادم له رفقة لاعبيه أمام نادي الجونة.

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