بن شيخة: “نحن بين أفضل 4 أندية إفريقية وجاهزون للتحدي”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، جاهزية فريقه لرفع التحدي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف، المقرر هذا الأربعاء أمام أسيك ميموزا الإيفواري.

وأدلى بن شيخة، صبيحة اليوم الأحد، بتصريحات تفاؤلية من مطار هواري بومدين، على هامش، سفرية الفريق نحو كوت ديفوار.

واعترف مدرب الاتحاد بصعوبة المباراة، مضيفا: “بالطبع ستكون مباراة صعبة، ونحن بين أفضل 4 أندية إفريقية.. لم تعد هناك فرق ضعيفة وأخرى تأهلت بالحظ”.

قبل أن يستدرك قائلا: “لم يبق أمامنا سواء التحضير ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا، واللاعبون جاهزون للتحدي”.

وسئل بن شيخة، حول مخاوفه من الكولسة والتحكيم في لقاء ميموزا، ليرد قائلا: “لسنا خائفين ولا يوجد شيء نخاف منه في المنافسة.. يمكن بالنسبة للتحكيم ولكن لسنا خائفين مادمنا لم نلعب”.