بن شيخ يأمر بتعزيز المرافقة المهنية والاجتماعية لمنتسبي سلك الشرطة

قام المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، اليوم الأحد، بزيارة عمل إلى أمن ولاية وهران.

ة تعزيز المرافقة المهنية والاجتماعية لكل منتسبي الجهاز

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، وقف بن شيخ، على سير وجاهزية المصالح العملياتية للشرطة بالولاية.

وبهذه المناسبة، أثنى المدير العام للأمن الوطني، على جهود والتزام قوات الشرطة لأداء مهامهم الدستورية بكل تفان لمكافحة شتى أنواع الجريمة.

كما قدم بن شيخ توجيهات لضرورة تعزيز المرافقة المهنية والاجتماعية لكل منتسبي الجهاز. بهدف تقديم خدمة أمنية ترقى لتطلعات المواطن وحمايةً الممتلكات.

هذا وتأتي هذه الزيارة، في إطار تنفيذ مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2022. ومواصلةً لسلسلة اللقاءات التوجيهية لفائدة قوات الشرطة.