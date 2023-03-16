بن شيخ يزور قيادة أركان الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز

قام المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، مساء أمس الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد لمقر قيادة أركان الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، مرفوقا بمدراء مركزيين وإطارات سامية من الجهاز.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تفقد المدير العام للأمن خلال الزيارة، مختلف الهياكل والمرافق التابعة لمقر قيادة أركان مديرية الوحدات الجمهورية للأمن.

كما أشرف المدير العام للأمن الوطني على وضع حيز الخدمة قاعة الرمي وميدان الرمي.

كما وقف على جاهزية قوات الوحدات الجمهورية للأمن والوسائل المعتمدة قانونا في عمليات حفظ النظام. وكذا أحدث التجهيزات، كالروبوت الذكي لكشف وتفكيك المتفجرات.

فيما أشرف المدير العام للأمن الوطني على لقاء توجيهي لفائدة قادة وإطارات وأعوان الوحدات الجمهورية للأمن.

أين هنأهم على إحترافية مصالحهم في تسيير المواعيد والمناسبات الكبرى التي احتضنها بلادنا. والتي أصبحت نموذجا عملياتيا يحظى بالتقدير والإهتمام على الصعيدين القاري والدولي. كما حثهم على مضاعفة الجهود خدمة للوطن والمواطن.