بن شيخ يقيل رئيس أمن ولاية وهران والمفتش الجهوي للغرب

أنهى المدير العام للأمن الوطني، زين الدين بن شيخ، مهام رئيس الأمن الولائي لوهران والمفتش الجهوي للغرب.

تحصلت “النهار”، على معلومات رسمية من مصادرها، مفادها إنهاء مهام رئيس أمن ولاية وهران، مراقب الشرطة دويسي جيلالي الذي كان يشغل في وقت سابق رئيس الشرطة العامة على مستوى الجزائر العاصمة والمفتش الجهوي للغرب المراقب العام للشرطة مصطفى بن عيني ، من طرف المدير العام للأمن الوطني، بالإضافة إلى رئيس أمن دائرة عيون الترك الذي أنهِيت مهامه هو الآخر.