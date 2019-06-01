بن صالح يحي ليلة القدر بالمسجد الكبير بالعاصمة

أحيا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الجمعة ليلة القدر الموافق لليلة السابع والعشرين لشهر رمضان الكريم بالمسجد الكبير بالعاصمة.

وحضر مراسيم الحفل رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ورئيس

المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب وأعضاء من السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالجزائر.

كما أشرف رئيس الدولة، بن صالح، ليلة الجمعة على تكريم الفائزين الأوائل في مسابقة جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم.

وتجويده وتفسيره في طبعتها الـ 16 وذلك بمناسبة إحياء ليلة القدر المباركة.

إضافة إلى تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة التشجيعية الوطنية لصغار حفظة القرآن من طرف بن صالح.

وقد نال الجائزة الأولى في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده والتي شاركت فيها 47 دولة

يمثلون العالم العربي والإسلامي والجاليات المسلمة لدول الغرب وإفريقيا، الطالب احمد حركات من الجزائر.

بينما عادت الجائزة الثانية للطالب وسيم جاد الله سليم عابر من فلسطين وحاز على الجائزة الثالثة الطالب الصادق

على مفتاح خالد من ليبيا الشقيقة.

وقد كرم رئيس الدولة أيضا الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة التشجيعية الوطنية لصغار حفظة القرآن الكريم.

والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حيث أحتل المرتبة الأولى يونس نذير من ولاية ميلة متبوعا سحنون بوزيد

عبد الودود من ولاية وهران، بينما عادت الجائزة الثالثة منذر يونس من ولاية قسنطينة .

كما تم تكريم بالمناسبة أعضاء لجنة التحكيم التي أشرفت على مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده.

وكذا أعضاء لجنة التحكيم التي أشرفت على المسابقة التشجيعية الوطنية لصغار حفظة القرآن الكريم.

ومن جهتهم كرم حفظة القرآن الكريم رمزيا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بدرع القرآن الكريم .

وبالمناسبة تم قراءة ختم صحيح البخاري دراسة وقراءة كما اعتادت مساجد الجمهورية الانطلاق في قراءته في شهر

رجب واختتامه في الـ 27 من شهر رمضان المبارك.