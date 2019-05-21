بن صالح يستقبل الوزير الأول النيجيري

استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الوزير الأول لجمهورية النيجر بريجي رافيني.

الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين.

وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور الوزير الاول نور الدين بدوي و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

وكان رافيني قد شرع أمس الاثنين في زيارة رسمية الى الجزائر تندرج في طار تقاليد الحوار والتشاور التي تربط البلدين.

وتشكل هذه الزيارة فرصة للبلدين لبحث مستوى التعاون الثنائي وكذا آفاق تفعيله وتوسيعه, بالإضافة الى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.