بن صالح يستقبل رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات محمد شرفي اليوم

يستقبل مساء اليوم الأحد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، رفقة بعضا من أعضاء السلطة.

وحسب موقع ALG24 الذي أورد الخبر، فإن الوزير الأسبق للعدل محمد شرفي تنقل إلى قصر المرادية رفقة بعضا من أعضاء السلطة مباشرة إلى قصر المرادية بعد انتهاء من تزكية رئيس السلطة وتنصيب الأعضاء الـ 50.

وكان رئيس الدولة قد وقع صباح اليوم، على قانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، التوقيع جاء بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد ان بلغ مجلس الدستوري رأيه حولهما لرئيس الدولة.