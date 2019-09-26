بن صالح يعزي الفرنسيين في وفاة جاك شيراك

عزى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 86 سنة.

وأشاد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، بإسهام جاك شيراك في تعزيز العلاقات بين الجزائر وفرنسا و بمواقفه الشجاعة في ترقية قيم السلام والحوار على المستوى الدولي، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأشار البيان الى أن رئيس الدولة تلقى بتأثر، نبأ وفاة جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وعلى اثر هذا المصاب، يتوجه بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب الفرنسي الصديق.

واضاف البيان :لقد كان للرئيس جاك شيراك إسهاما وجهدا مميزا في علاقات الشعبين الجزائري والفرنسي، ولم يتوان بمواقفه الشجاعة في ترقية قيم السلام والحوار على المستوى الدولي، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي أثبت مسار التاريخ جدواها.

وقال بن صالح، انه برحيله، تفقد فرنسا اليوم شخصية بارزة جديرة بتقديرنا لما أسهمت به من حرص دائم على تعزيز العلاقات بين بلدينا وإرساء حوار استراتيجي راق مؤسس على الاحترام والثقة ومتطلع إلى الدفع بطموحاتنا المشتركة لإقامة علاقات مميزة

واشار البيان بالمناسبة الى ان الجزائر التي تقاسم الشعب الفرنسي الصديق مشاعر المواساة والتعاطف، تقدر مسار وإضافات الفقيد جاك شيراك للأمة الفرنسية ولمنطقة البحر الأبيض المتوسط في إرساء قيم السلام والأمن والتعايش في العالم.