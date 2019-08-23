بن صالح يعزي عائلات ضحايا حفل سولكينغ

قدّم، مساء اليوم الجمعة، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح تعازيه لعائلات الضحايا، إثر حادثة التدافع في حفل سولكينغ.

وعزّ بن صالح، عائلات ضحايا الحفل المنظم أمس بملعب 20 أوت، حيث صرح في هذا الصدد:

“ابتليت عائلات منا في الحفل المنظم أمس، حيثُ أودى تدافع حشود بناتنا وأبنائنا الذين كانوا على موعد مع

لحظات من الترفيه والابتهاج إلى وفاة 5 من مواطنينا والعديد من الجرحى”.

وأعرب رئيس الدولة الجزائرية عن حزنه العميق، جرّاء الحادثة الاليمة حيث صرّح ذات المتحدث.

“لقد المتني وأحزنتني هذه الفاجعة والمحنة القاسية التي المت بعائلات المتوفين والمصابين”.

مضيفا “وهم الذين كانوا ينتظرون عودة ابنائهم سعداء فريحين من حفل بهيج تداعى إليه الاف الشباب التواق إلى أوقات من الترويح عن النفس”.

كما أبدى بن صالح تعاطفه الشديد مع عائلات الضحايا حيث قال :”أُعرب في الظروف الاليمة عن خالص عزائي

وصادق مواساتي وتعاطفي متضرعا معهم الى المولى عزوجل ان يتغمد بناتنا وابنائنا المتوفين برحمته الواسعة

ويلهم ذويهم صبرا جميلا وينعم بشفاء المصابين وبعودتهم الى احضان عائلاتهم واسرهم” .