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بن صالح يكرم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا

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بن صالح يكرم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا
بقلم نسرين محفوف

أشرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين، بقصر الشعب على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادة البكالوريا من مختلف ولايات الوطن.


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