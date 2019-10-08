بن صالح يلتقى بدوي تحضيرا لإجتماع مجلس الوزراء

إلتقى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم، الوزير الأول نور الدين بدوي.

حيت تدارسا بنود اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده الأسبوع المقبل، وشجع رئيس الدولة، الوزراء على مواصلة نشاطهم في إطار مجلس مساهمة الدولة.

وتلقى رئيس الدولة، شروحات حول اجتماع مجلس مساهمات الدولة الاخير،كما تناول اللقاء عملية تحويل سلطة الإنتخابات إلى السلطة المستقلة للانتخابات.

كما تطرق الوزير الأول إلى بعض الجوانب من مشاركة الجزائر في القمة الاولى روسا- إفريقيا المنعقد بسوتشي الروسية.

وأسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة بتقديم الدعم الكامل للسلطة المستقلة للانتخابات، تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجرائها يوم 12 ديسمبر المقبل.