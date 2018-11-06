بن صالح يلتقي سفير السودان الجديد بالجزائر

أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وسفير السودان الجديد بالجزائر، العبيد محمد العبيد، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، حرص البلدين على توطيد وتوسيع مجالات التعاون بينهما.

وأوضح بيان لمجلس الأمة، أن اللقاء شكل فرصة للحديث عن العلاقات الأخوية العريقة.

وتأكيد حرص البلدين على توطيد التعاون وتوسيع مجالاته، بالنظر للامكانيات والعوامل الكثيرة المحفزة على ترجمة الإرادة السياسية لقيادتي البلدين.

عبر تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات للرقي بالتعاون وبلوغ المستويات المأمولة التي يتطلع إليها الشعبان الشقيقان، يضيف المصدر.