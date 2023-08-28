بن طالب:”ليل ساعدني على التطور وجعلني أقوى”

عبر الدولي الجزائري نبيل بن طالب. عن سعادته بالعودة للفريق الذي نشأ وتكون في فئاته الصغرى. نادي ليل الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو تقديمي للاعبه الجديد بن طالب، والذي صرح من خلاله:”ليل مدينتي التي نشأت فيها وأنا فخور بذلك، نادي ليل هو من ساعدني على التطور وجعلني أقوى، وأول من لعبت معه كرة القدم”.

وأضاف بن طالب:”بالعمل والمجهودات المبذولة جعلوا أحقق أهدافي وعيش تجارب جميلة، وفي ذهني عازم على العودة بقوة بالعودة لنادي ليل”.