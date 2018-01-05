بن طالب :”أقوم بدور خطير..”

إعتبر الدولي الجزائري، نبيل بن طالب بأن نُقطة قوته تكمن في قدرته على القيام بأمور خطيرة بالكرة، دون أدنى خوف.
وصرح لجريدة “كيكر” الألمانية :”أنا أقوم بدور خطير، ولكنها مُفيدة، عندما أخطىء أعترف بذلك وأحاول دائما تصحيح الأمور والتطور مُستقبلا”.
وأضاف :”لقد تخلصت من الإصابة كُليا، وأنا جاهز بنسبة 200% من أجل العودة للمُنافسة الرسمية، وأنتظر حصولي الفرصة لإثبات ذلك”.
يُشار بأن متوسط الميدان، إستأنف التدريبات مع “شالك04” منذ يومين، ويعمل على إسترجاع لياقته قبل إنطلاق مرحلة الإياب من البوندسليغا.
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