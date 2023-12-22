بن طالب ضمن تشكيلة ذهاب “الليغ1”

تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بمرحلة الذهاب لـ”الليغ1″.

وكشف موقع “لو بوتي لولوا” المقرب من نادي ليل، نقلا عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية. بأن بن طالب، تحصل على تقييم 6/10. الأمر الذي جعله يحجز مكانة في تشكيلة مرحلة الذهاب التي قادها النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وبالرغم من أنه لعب 11 مباراة فقط من أصل 17 في ذهاب “الليغ1” بسبب تعطل تأهيله في ليل الصائفة الماضية وغيابه عن بعض اللقاءات بداعي الإصابة، إلا أن بن طالب. قدم مستويات راقية مع نادي الشمال.

ولم يعرف ليل مع بن طالب الهزيمة في 15 مباراة متتالية بين “الليغ1″ و”الأوروبا ليغ” إلى غاية آخر لقاء من مرحلة الذهاب الأربعاء الماضي، على يد ستراسبورغ بثنائية لهدف.