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الرياضة

بن طالب: “في الجزائر أمشي حافي القدمين”

بقلم محمد لمين صحراوي
بن طالب: “في الجزائر أمشي حافي القدمين”
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تحدث الدولي الجزائري، ونجم ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، عن ذكرياته التي يحتفظ بها، حينما كان يزور الجزائر وهو صغير.

وسئل بن طالب، في حوار سابق مع موقع “90 FOOTBALL”، نشره اليوم الأربعاء، الحساب الرسمي للموقع الفرنسي على منصة “إكس” حول ذهابه إلى الجزائر لقضاء العطلة.

ورد لاعب الخضر: “والداي من مدينة مستغانم. أتذكر أنني كنت أذهب إلى “الصابلات” (حي بمستغانم) ولكن من قبل كانت عائلية أكثر، والآن أصبحت سياحية وهذا أمر مؤسف”.

وأضاف بن طالب: “حينما كنت صغيرا، كنا نبقى في الجزائر شهر إلى شهرين، وعندما أعود إلى فرنسا، أكون شخصيا مختلفا.. في الجزائر أمشي حافي القدمين، أفعل مثل أقربائي”.

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