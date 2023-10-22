بن طالب مرشح لأول ظهور أساسي مع ليل وفونسيكا يصفه بـ”المثالي”

أشاد مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، بلاعبه الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، مؤكدا بأن الأخير، هو لاعب الوسط المثالي في طريقته.

ونقل موقع “لو بوتي ليلوا” المهتم بأخبار نادي الجنوب، تصريحات خصّ بها التقني البرتغالي فونسيكا، صحيفة “ليكيب” اليوم الأحد. الذي سيشهد أول ظهور أساسي لبن طالب مع ليل. بمناسبة استقبال الضيف بريست ضمن الجولة الـ 9.

وقال فونسيكا عن بن طالب: “لقد كان أول لاعب أردته في الصائفة الماضية. هو لاعب وسط مثالي لطريقتي، يساري مع إمكانيات فنية كبيرة، ويملك الخبرة ويتقن اللعب القصير والطويل”.

وأضاف التقني البرتغالي: “هو قادر على اللعب بالرأس، ويجد الحلول حينما يكون تحت الضغط، وهو أحد اللاعبين الذين يحاولون التسديد من بعيد”.