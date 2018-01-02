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بن طالب يتلقى أخبارا سارة في إسبانيا

الرياضة
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بن طالب يتلقى أخبارا سارة في إسبانيا
بقلم إسماعيل عشاش

تحصل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب على الضوء الأخضر لإستئناف التدريبات مع “شالك04″، بعد تخلصه من إصابته على مُستوى العانة.

وظهر مُتوسط الميدان الصاعد وهو يتمرن بصفة طبيعية مع مجموعة “الأزرق الملكي” المتواجدة حاليا في إسبانيا، لإجراء تربصها التحضيري الشتوي.

ويعمل صاحب القدم اليُسرى على استرجاع لياقته في أسرع وقت ممكن، والعمل لخطف مكانة أساسية في مهمة لن تكون بالسهلة.

يُذكر بأن اللاعب السابق لـ”توتنهام” لم يظهر في المُنافسة الرسمية، منذ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر من السنة المُنقضية 2017.

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