بن طالب يحذّر لاعبي ليل من الغرور

حذّر الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، رفقاءه في نادي ليل الفرنسي، من الوقوع في فخ الغرور، بعد الفوز الرائع المحقق، أمس الأحد، أمام الضيف موناكو، بثنائية نظيفة.

وشهدت المباراة المندرج، ضمن فعاليات الجولة الـ 10 من الليغ1، مشاركة بن طالب أساسيا إلى نهايتها. بينما لعب زميله في النادي والمنتخب، آدم أوناس، بديلا في آخر 18 دقيقة.

وفي تصريحات خص بها “بريم فيديو” ونقلها موقع “لافوا دو نور“، قال بن طالب، عن الفوز أمام موناكو: “لقد واجهنا فريقا كبيرا، وكنا نعلم أنهم سيسببون لنا بعض المشاكل. أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وسجلنا هدفين في الشوط الأول”.

وأضاف لاعب الخضر: “بعد ذلك، عرفنا كيف نبقى أقوياء أمام فريق يصعب اللعب ضده، لقد اعتمدوا على لاعبين بنزعة هجومية. وكان علينا أن نحترمهم ولكن أيضا نفرض أنفسنا. ونفرض أسلوب لعبنا، وهذا ما نجحنا في القيام به بشكل جيد للغاية”.

وختم بن طالب، المرشح للعودة إلى الخضر في تربص نوفمبر الداخل: “في الشوط الثاني أظهرنا صلابة دفاعية كبيرة، وأعتقد أننا وصلنا إلى ما نحن فيه لأننا بذلنا الكثير من العمل… لكن علينا أن تحافظ هدوءنا ونبقي أقدامنا على الأرض”.