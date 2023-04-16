بن طالب يطمئن متابعيه بعد إصابته الخطيرة

طمأن الدولي الجزائري نبيل بن طالب محبيه وعشاقه عقب الإصابة الخطيرة التي تلقاها في مباراة فريقه أنجي أمام المضيف كليرمون فوت.

وقال نبيل بن طالب عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” بعد خضوعه للعلاج من قبل أطباء فريق انجي “الخوف كان أكثر من الأذى، شكرا جميعكم على الرسائل”.

كما نشر بن طالب مكان الإصابة التي تلقاها في المباراة على رجله، التي تبيّن أنها ليست بدرجة الخطوة التي كانت يتصوّرها المتتبعين.

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