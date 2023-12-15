بن طالب يلتحق بقائمة المصابين في الخضر !

التحق نبيل بن طالب، بقائمة المصابين في المنتخب الوطني، قبل أقل من شهر عن انطلاق كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، المقررة ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

واضطر بن طالب، أمس الخميس، لمغادرة مباراة ناديه ليل الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي. أمام الضيف كي كلاكسفيك من جزر فاروه. ما بين الشوطين متأثرا بإصابة، في انتظار إجراء الفحوصات اللازمة.

وتلاحق لعنة “الإصابات” نجوم الخضر. قبل المحفل القاري. وآخرهم عمورة وبن طالب. إلى جانب كل من سليماني وماندي وآيت نوري وبن ناصر العائد من إصابة حديثا، والذي تبقى مشاركته في الـ”كان” محل شك.