بن طالب: 600 ألف مشترك في “كاسنوس”.. 30 جوان آخر أجل لدفع الإشتراكات

كشف المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء فيصل بن طالب، أن التعديل الجديد في المرسوم التنفيذي المتعلق بالتغطية الإجتماعية للعمال غير الأجراء. جاء بامتيازات جديدة للمشتركين في الصندوق. لم تكن متضمنة في المرسوم السابق 15 289.

وقال بن طالب خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تعميم الدفع بالتقسيط لكل المشتركين من المهن المختلفة. بالإضافة كذلك إلى ضمان إستفادة ذوي الحقوق من رأس مال الوفاة بناء على احتساب أفضل عشر سنوات للمشترك.

كما أن المرسوم الجديد يضمن التغطية الإجتماعية بدءا من تاريخ البداية الفعلية للنشاط. على عكس ماكان معمولا به سابقا اذ كان المشترك في الصندوق يدفع الاشتراك بدءا من تاريخ فتح السجل التجاري.

كما أن المرسوم عالج كثيرا من الاحتياجات التي بينتها دراسة قام بها الصندوق لمختلف الشكاوى التي قدمها المشتركون. والتعديل الذي على المرسوم 28915 جاء تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية في مجال التغطية الإجتماعية الهادفة إلى تعزيز الحماية الإجتماعية وتوسيع عدد المؤمن لهم اجتماعيا.

كما أوضح بن طالب، أن قيمة مصاريف الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء قدرت بـ 3500 مليار سنتيم منذ جانفي 2022 إلى يومنا هذا. معتبرا أن هذا الرقم يعكس نشاطا إقتصاديا هاما. وقد وصل عدد المشتركين في الصندوق الى غاية أمس 600 ألف مشتركا. مايضمن حماية اجتماعية لاكثر من مليون شخصا من ذوي حقوق المشتركين.

واكد بن طالب أن الفرق بين ماي 2021 وماي 2022 يتمثل في 100 الف مشتركا جديدا. اضافة الى 62 الف منتسبا. داعيا المشتركين إلى دفع اشتراكاتهم قبل تاريخ الـ 30 جوان تجنبا للغرامات الناتجة عن التأخر.

وأشار بن طالب في ذات السياق، إلى أن إجراء الدفع بالتقسيط لتسوية التأخر من شأنه أن يدفع بتحقيق الإرتياح لدى المشترك وتدفعه إلى الإلتزام.

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