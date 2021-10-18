بن عتو زيان: الإنتقال الطاقوي ضرورة وخيار لارجعة فيه

أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان. اليوم الإثنين، أن الانتقال الطاقوي ضرورة وخيار لارجعة فيه وسيعتمد على الطاقات المتجددة.

وقال الوزير خلال إطلاق البرنامج الوطني لتحويل المركبات في GPLe، أن هذا الانتقال سيسمح ببدأ دينامكية الطاقة الخضراء، مضيفا ان الحضيرة الوطنية للسيارات تزداد يوميا.

كما أشار زيان إلى استبدال الطاقة، من خلال تطوير أنواع الوقود الأقل تلويثا، والأكثر توفرا اليوم هو ضرورة اقتصادية ومن وجهة نظر بيئية.

وأضاف الوزير أن هذا الاجراء سيجعل من الممكن المساهمة في ضمان الاكتفاء الذاتي لسوق الوقود الوطنية وكذلك الحد من تلوث الهواء خاصة في المناطق الحضرية.

إلى جانب ذالك، كشف زيان بن عتو إلى أن قطاع النقل يمثل 32 بالمائة من إستهلاك الطاقة، مضيفا في السياق ذاته، أن الميزة الاقتصادية لاستخدام غاز البترول المميع لسائقي سيارات الأجرة هو محافظته على التسعيرة للزبائن والقدرة الشرائية. منوها إلى ضرورة الالتزام بطريقة التركيب.

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