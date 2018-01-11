بن عطية يتفوق على محرز ويُحقق هذه الجائزة

توج الدولي المغربي ولاعبُ “جوفنتوس” الإيطالي المُدافع المحوري “مهدي بن عطية” بجائزة أفضل لاعب مغاربي لسنة 2017.

والتي تُقدمها صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية ، وتقدم لاعبُ البايرن السابق على النجم “رياض محرز” الذي جاء في المركز الثاني.

ومواطنه “حكيم زياش” الذي حل في المركز الثالث ، وبهذا يخلف “بن عطية” الأشقر الجزائري الذي حقق اللقب السنة الماضية.

وإحتل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني ونادي نابولي الإيطالي “فوزي غولام” المركز الرابع في حين حل لاعبُ أندرلخت البلجيكي “سفيان هني” في المركز التاسع والأخير.