بن عيادة يتأهل وينتظر الفائز من مواجهة صن داونز و السياربي

تأهل الدولي الجزائري حسين بن عيادة، رفقة فريقه الوداد المغربي، لنصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بعد إقصائه الخصم سيمبا التنزاني.

وشارك لاعب الخضر بن عيادة، أساسيا في اللقاء لغاية الدقيقة 84 من عمر المواجهة، والتي فاز فيها الوداد بهدف نظيف، أمس الجمعة، في مواجهة إياب ربع النهائي التي جرت بملعب محمد الخامس.

كما تدارك الوداد، لهزيمته ذهابا، بهدف لصفر، وحسم فريق الوداد، تأهله في ضربات الجزاء، 4 أهداف مقابل 3.

للإشارة، سيواجه الوداد في نصف نهائي رابطة الأبطال المتأهل من مواجهة صن داونز وشباب بلوزداد، التي ستُجرى مواجهة الإياب اليوم بداية السبت، بداية من الساعة 14.00، بجنوب إفريقيا.