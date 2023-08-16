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الرياضة

بن عيادة يتفق مع مسؤولي شباب بلوزداد

بقلم محمد.ل
بن عيادة يتفق مع مسؤولي شباب بلوزداد
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اقتربت إدارة شباب بلوزداد، من التعاقد مع الدولي الجزائري، ولاعب نادي الوداد البيضاوي المغربي، حسين بن عيادة.

وكشف الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، عن اتفاق رسمي بين شباب بلوزداد، ومدافع السياسي السابق، بن عيادة.

وقال ذات الصحفي، في تغريدة له اليوم الأربعاء، عبر حسابه على “تويتر” بخصوص الصفقة: “ما لم يتغير الوضع، سينضم حسين بن عيادة إلى شباب بلوزداد”.

وأوضح نبيل جليت، بأن بن عيادة اتفق مع مسؤولي بطل الجزائر، على الانضمام إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

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