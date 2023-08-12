بن عيادة يفسخ عقده مع الوداد البيضاوي

توصّل الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، إلى اتفاق مع مسؤولي نادي الوداد البيضاوي المغربي، يقضي بفسخ عقده مع الفريق، حسبما كشفته تقارير صحفية أمس الجمعة.

وأوضحت ذات التقارير بأن بن عيادة، سيكون حرا من أي التزام في غضون 48 ساعة القادمة، ولن يتم بيعه بعدما تم الاتفاق على فسخ عقده بطريقة ودية.

وللإشارة فإن مدافع الخضر، الذي بقيت سنة من عقده مع الوداد البيضاوي، يملك اهتماما جديا من نادي سيسكا صوفيا البلغاري، الذي يرغب في ضمه الصائفة الحالية، إلى جانب نادي كورتري البلجيكي.

Résiliation a l’amiable du contrat de Benayda. Le joueur sera libéré dans les prochaines 24-48h et ne sera pas vendu. Un beau joueur dont le Wac n’a pas su profiter. Cc @WydadTime pic.twitter.com/YQRWZP8Aaw

— Amine Bennis (@AmineBennis2) August 11, 2023