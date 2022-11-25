بن عيادة يهنئ بونجاح في عيد ميلاده

هنأ الدولي الجزائري حسين بن عيادة مهاجم السد القطري بغداد بونجاح عبر “ستوري” له على الصفحة الرسمية على “انستغرام”.

و كتب بن عيادة في “ستوري” الذي نشره، اليوم الجمعة، “عيد ميلاد سعيد بغداد بونجاح“.

و يملك بن عيادة علاقة وطيدة و جيّدة مع ابن مدينته “الباهية” الذي حمل قميص المنتخب الوطني في نفس فترة تواجد بغداد الذي استبعد من المنتخب الوطني مؤخرا بسبب تدني مستواه.

في حين لا يزال بن عيادة ينتظر عودة مهاجم السد القطري بشغف إلى الكتيبة الوطنية.

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