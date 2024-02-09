بن عياد: “إصابتي من الماضي والتحقت بالرجاء لحصد الألقاب”

عبر خريج مدرسة أتليتيك بارادو، رياض بن عياد، عن افتخاره بالانضمام إلى الرجاء المغربي، الذي التحق به في الميركاتو الشتوي، قادما من الترجي التونسي.

وقال بن عياد: “التحقت بالرجاء من أجل مواصلة العمل، وحصد الألقاب مع الفريق. وأنا فخور لأنني ألعب في صفوف هذا الفريق”.

وأضاف في تصريحات إعلامية عقب فوز ناديه الجديد، أمس الخميس، على يوسفية برشيد: “الحمد لله، لقد عدت من الإصابة بعد 9 أشهر، وإصابتي أصبحت من الماضي.. إن شاء الله سأعود في المباريات القادمة، من أجل مساعدة الفريق”.

وختم لاعب بارادو السابق: “الجماهير المغربية والجزائرية هم إخوة. والكثير من اللاعبين الجزائرين برزوا في فريق الرجاء، ونتمنى أن نسعدهم جميعا وأن يساندنا الأنصار ونتوج بالبطولة والكأس”.