بن عياد: “الترجي سحب إجازتي بموافقتي وهذا موعد عودتي”

رفع اللاعب الجزائري، رياض بن عياد، نجم الترجي التونسي، الغموض حول قرار إدارة ناديه القاضي، بسحب إجازته من أجل تأهيل المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز.

وكانت إدارة الترجي، قد قامت بحذف اسم بن عياد، من قائمة اللاعبين المسجلين في الفريق المعنيين بخوض مباريات البطولة التونسية، من أجل تأهيل البرازيلي. الذي تأخر تأهيله رغم انضمامه يوم الـ 5 أوت الماضي، بسبب تجاوز النادي للنصاب القانوني الخاص باللاعبين الأجانب.

ونفى خريج مدرسة أتليتيك بارادو، كل الأخبار التي تم الترويج لها في الفترة الماضية. مبرزا بأنه قبل طوعا أن يتم سحب اجازته حتى يتمكن النادي من تأهيل زميله رودريغيز.

كما أبرز بن عياد في تصريحات خص بها موقع “فووت 24” التونسي، بأن الاتفاق بينه وبين مسؤولي الترجي، كان شفاهيا ولم يقع تدوينه في ظل علاقة ثقة بينه وبين الإدارة.

مشيرا في الأخير، إلى أن الاتفاق بينه وبين المسؤولين. يقضي بإعادة إيداع اجازته الفنية لدى الجامعة التونسية. من جديد وذلك مع فتح سوق الانتقالات الشتوية في شهر جانفي القادم.