بن عڤون: “النخبة عازمة على المشاركة في الانتخابات ولن نفرض عليهم اختيار مترشح معين”

مسعود بن عڤون قال لـ “النهار” : إنه الحل للوصول إلى بر الأمان..

كشف، أمس، الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، مسعود بن عڤون، أن الطلبة الذين يمثلون النخبة في الجزائر.

عازمون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بقوة من أجل الخروج إلى بر الأمان، واختيار رئيس جديد يقود البلاد مستقبلا.

كاشفا في نفس الوقت أن الحركة لا تفرض على الطلبة انتخاب مترشح معين، وأن الطالب حر حتى ولو وضع بطاقة بيضاء.

وقال بن عڤون في تصريح لـ«النهار»، على هامش إشرافه على افتتاح النشاط الجمعوي للحركة بقاعة شعلان

التابعة للمركب الشهيد مصطفى تشاكر في البليدة وبمشاركة كل الجامعات الجزائرية، إن الطلبة الذين يمثلون

النخبة بالجزائر، عازمون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بقوة من أجل الخروج إلى بر الأمان

واختيار رئيس جديد يقود البلاد مستقبلا.

كما أشاد الأمين العام بدور الكبير الذي عرفته المؤسسة العسكرية، من خلال مرافقتها للحراك الشعبي خلال الأشهر

الماضية، وتجنيب البلاد انزلاقات خلال بداية الحراك ووقوفها إلى جانب الشعب. وأكد بعض الطلبة لـ«النهار»،

أنهم مصممون على إنجاح العرس الانتخابي، والمشاركة بقوة لإسكات أعداء الجزائر الذين يتربصون بالبلاد، بعد

أن تم القضاء على أفراد العصابة، فيما طالب بعض الجامعيين بضرورة لعب دور مهم في التأثير على المواطنين

وتوعيتهم وشرح أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارهم من النخبة ومن واجبهم المساهمة في

توعية المواطنين، حيث اختتم التجمع بعرض مسرحي للطلبة، الذين جسدوا دور المجاهدين في محاربة الاستعمار الفرنسي وبطولات شهداء الثورة التحريرية.