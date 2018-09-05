بن غبريت : إعداد قائمة الكتب والأدوات المدرسية تم على أساس دراسة معمقة

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن مصالح دائرتها الوزارية قامت بدراسة معمقة العام2013، تم تجسيدها السنة الحالية.

أين تم تنصيب لجنة مكونة من أساتذة، ومن مدراء المؤسسات الدراسية،أين قامو بزيارات للمتاجر وقاموا بوزن الكراريس، والمحافظ لتنظيم قائمة الأدوات المدرسية.

وعليه، تم إعداد قائمة أولية، من الأدوات المدرسية لفائدة التلاميذ ، على مستوى المؤسسات التربوية.

أين دعت الأساتذة، لإحترام العمل الذي قامت به اللجنة، من دون زيادة في الكراريس للتلاميذ وتلقي الدروس.

وبخصوص الكتب المدرسية، قالت الوزيرة، أنه تم دمج العلوم الإجتماعية والتكنولوجية في كتاب واحد، في حين تم دمج الرياضيات والعلوم .