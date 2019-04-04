بن غبريت: الفقيد ايدير عاشور كان يدافع بصدق عن القضية الإجتماعية

الوطني
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بن غبريت: الفقيد ايدير عاشور كان يدافع بصدق عن القضية الإجتماعية
بقلم أسماء.ع

تقدمت وزيرة التربية السابقة، نورية بن غبريت، بتعازيها الخالصة إثر وفاة ايدير عاشور الأمين الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائري.

ودعت بن غبريت، المولى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

وقالت بن غبريت،”ويحضرني في هذه اللحظات تقديري واحترامي للنقابي الذي جعل بكل صدق،القضية الاجتماعية شغله الشاغل طيلة مساره المهني والنقابي.”


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