بن غبريت: الفقيد ايدير عاشور كان يدافع بصدق عن القضية الإجتماعية

تقدمت وزيرة التربية السابقة، نورية بن غبريت، بتعازيها الخالصة إثر وفاة ايدير عاشور الأمين الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائري.
ودعت بن غبريت، المولى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.
وقالت بن غبريت،”ويحضرني في هذه اللحظات تقديري واحترامي للنقابي الذي جعل بكل صدق،القضية الاجتماعية شغله الشاغل طيلة مساره المهني والنقابي.”
أتقدم بتعازي، إثر وفاة السيد إيدير عاشور، الأمين الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائري (cela) ،داعية المولى أن يتغمده برحمته الواسعة، ويحضرني في هذه اللحظات
تقديري واحترامي للنقابي الذي جعل بكل صدق؛ القضية الاجتماعية شغله الشاغل طيلة مساره المهني والنقابي.
— Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) April 4, 2019
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