بن غبريت تتمنى عطلة سعيدة للجميع

تمنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عطلة سعيدة للجميع.

وخلال تغريدة للوزيرة على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت عطلة صيفية مستحقة ،أتمنى أن تكون مريحة وممتعة.

كما غردت الوزيرة على حسابها الشخصى “عطلة سعيدة” باللغة العربية والأمازيغية بالإضافة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية .