بن غبريت تجتمع بنقابات التكتل الخمسة في 3 أفريل

استدعت وزيرة التربية الوطنية، نورية غبريت، نقابات التكتل الخمسة، لعقد جلسة عمل ثانية، وامتصاص غضبهم، وذلك يوم 3 أفريل القادم.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”النهار أولاين” اليوم، أن الأمين العام لوزارة التربية استدعى كل من نقابة، “السنابست”، و”الاسنتيو”،و”الكلا”، و”الانباف”، و”الستاف”.

وذلك بأمر من الوزيرة بن غبريت، لمواصلة جلسة عمل التي عقدتها أمس، وخرجت منه مسرعة، لأمر مستعجل.

وقال عضو المكتب الوطني للنقابة “الكلا” زوبير روينة في إتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين”،”أن الإجتماع السابق، خرجنا منه صفر اليدين”.

وأكد المتحدث” أن النقابة إلتمست وعود غير ملموسة من طرف الوزيرة بن غبريت “.

وتابع المتحدث، أن اللقاء القادم ليس له علاقة بالإضراب، المقرر شنه في 4 أفريل، تحت لواء تكتل النقابات المستقلة.

وأضاف المتحدث أن نقابة الخمسة المذكورة لن تتراجع عن الإضراب يوم 4 أفريل، لأنه لا يعني قطاع التربية فقط.

ومن أبرز مطالب تكتل نقابة الخمسة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل، قانون التقاعد، والقدرة الشرائية والتضيق النقابي، إضافة الى قانون العمل.